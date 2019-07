Legge Bilancio: Conte, Nota aggiornamento Def settembre definirà ulteriormente scelte finanza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro di finanza pubblica italiana stabilito nel Documento di economia e finanza 2019, e rinforzato dal disegno di legge di assestamento del bilancio 2019, approvato il 1° luglio scorso dal Consiglio dei ministri, "è coerente con il rispetto delle regole del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita per l’anno in corso. A tale proposito, giova ricordare come l’archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea sia maturata a seguito dell’efficace condivisione con Bruxelles dei dati risultanti da un attento e costante monitoraggio delle finanze pubbliche da parte del governo": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al question time a Montecitorio. Il premier ha aggiunto che "quest’anno l’indebitamento netto dell’Italia si ridurrà di 7,6 miliardi rispetto alle previsioni del Def di aprile, per effetto delle maggiori entrate tributarie e non tributarie evidenziate dal disegno di legge di assestamento e in virtù di un minor impiego delle risorse inizialmente stanziate per reddito di cittadinanza e quota 100 nella legge di Bilancio 2019. Il conseguente aggiustamento strutturale di bilancio", ha affermato il capo dell'esecutivo, "sarà pari ad un miglioramento di oltre 0,3 punti percentuali di Pil per il 2019, a fronte del peggioramento di 0,2 punti percentuali inizialmente previsto nell’accordo dello scorso dicembre". (segue) (Rin)