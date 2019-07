Legge Bilancio: Conte, Nota aggiornamento Def settembre definirà ulteriormente scelte finanza pubblica (2)

- Conte ha, poi, osservato che "si tratta di un risultato importante, in un contesto di rallentamento economico europeo che ha indotto il governo a rivedere prudenzialmente le stime di crescita per l’anno in corso dall’1 per cento dello scorso dicembre allo 0,2 per cento nel Def di aprile. Il combinato disposto delle maggiori entrate e delle minori spese, risultanti dall’aggiornamento del quadro di finanza pubblica per il 2019, nonché i risparmi del costo del servizio del debito dovuti alla riduzione dello spread, permetteranno al governo di avere un quadro più informato circa le stime del rapporto deficit/Pil a legislazione vigente per il 2020. Anche grazie ad un più chiaro quadro macroeconomico internazionale e alle nuove stime di crescita del Pil disponibili entro l’autunno, la Nota di aggiornamento al Def di settembre", ha concluso il premier, "definirà ulteriormente le scelte di finanza pubblica". (Rin)