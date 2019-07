Fiere: Regione Lombardia apre bando per progetti immobiliari da presentare a Mipim 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È aperto, e terminerà il prossimo 30 agosto, il bando per la selezione dei progetti d'investimento immobiliare pubblici o privati, da presentare alla prossima edizione di Mipim, la più importante fiera del settore al mondo in programma dal 10 al 13 marzo 2020 a Cannes. Regione Lombardia invita i Comuni lombardi che vogliono promuovere e valorizzare il proprio territorio con progetti di sviluppo immobiliare e di rigenerazione urbana. Progetti che, per taglio e importo, possono essere un'opportunità d'investimento per gli operatori internazionali presenti al Mipim 2020. L'attività di Regione Lombardia legata al Mipim è una delle molte iniziative sviluppate in sinergia con AttrACT, il programma di Regione e Unioncamere Lombardia che promuove le opportunità di investimento lombarde sia in Italia che all'estero. "Il Programma AttrACT è un esempio di strumento a sostegno dell'attrattività degli investimenti che punta sull'offerta territoriale, sulla promozione e sull'assistenza alle imprese facendo leva sulla generazione di meccanismi virtuosi di crescita dei territori, in primis dei Comuni lombardi, abbracciando una logica di semplificazione burocratica e di accompagnamento all'investitore", ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli. "E Regione Lombardia crede anche nella funzione in termine di attrazione investimenti promossa da MIPIM, un'occasione strategica alla quale parteciperà anche quest'anno insieme agli Enti Locali con i quali sta costruendo una proposta di valore per un palcoscenico importante quale e' questa importante fiera del real estate". (Com)