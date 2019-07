Speciale difesa: Francia, le prigioni si organizzano per gestire i detenuti radicalizzati

- L’amministrazione penitenziaria francese ha messo a punto un nuovo protocollo per gestire i detenuti radicalizzati. Ne parla il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che si tratta di un tema molto “delicato” che ha messo più volte in difficoltà le istituzioni. Secondo diversi rapporti parlamentari le prigioni sono il luogo dove l’islamismo radicale trova terreno fertile e fa maggiori proseliti. I nuovi protocolli prevedono una valutazione del livello di radicalizzazione dei detenuti che prevede tre livelli. Nel primo i prigionieri vengono reintegrati nella normale detenzione, nel secondo i soggetti giudicati irrecuperabili vengono messi in isolamento e nel terzo si avvia una procedura di recupero. (Res)