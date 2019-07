Speciale difesa: Cina, Consiglio di Stato pubblica libro bianco sulla difesa nazionale

- Il governo cinese ha pubblicato ieri, 23 giugno, un libro bianco per illustrare la sua politica di difesa nazionale e la pratica, gli scopi e il significato degli sforzi della Cina per costruire un sistema militare difensivo forte ed efficace. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che il documento, intitolato "La difesa nazionale cinese nella nuova era", è stato pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato, al fine di aiutare la comunità internazionale a comprendere meglio la difesa nazionale cinese. Il corpo principale del libro bianco è stato diviso in sei sezioni: la situazione della sicurezza internazionale, la politica difensiva nazionale della Cina nella nuova era, l'adempimento delle missioni e dei compiti delle forze armate cinesi, la riforma della difesa nazionale e delle forze armate cinesi, spese di difesa "ragionevoli e appropriate" e la costruzione attiva alla di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. (Cip)