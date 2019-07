Speciale difesa: Russia-Cina, nuova era per i rapporti e la cooperazione bilaterale

- La Federazione Russa e la Cina sono nel pieno di una nuova era per quanto riguarda i rapporti bilaterali, e sono determinate a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel prossimo futuro. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa oggi dal ministero della Difesa cinese. “La guida strategica dei nostri capi di Stato ha portato ad una nuova era per i rapporti bilaterali tra Mosca e Pechino, soprattutto in ambito militare”, ha detto il portavoce del dicastero, Wu Qian. (Rum)