Speciale difesa: Russia-Corea del Nord, ambasciata nordcoreana su peschereccio sequestrato, sarà restituito dopo un controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peschereccio russo sequestrato nei giorni scorsi dalle autorità della Corea del Nord e il suo equipaggio tornerà in Russia dopo un controllo. Lo ha riferito l'ambasciata nordcoreana a Mosca all’agenzia di stampa “Sputnik”. Le guardie di frontiera nordcoreane hanno sequestrato la nave Xiang Hai Lin 8, appartenente alla compagnia North-East Fishing Company, e il suo equipaggio di 17 membri, tra cui due cittadini sudcoreani, all'inizio del 17 luglio. Secondo le autorità di Pyongyang, la nave battente bandiera sudcoreana, sarebbe entrata nelle acque territoriali della Corea del Nord. "Le guardie di frontiera nordcoreane stanno effettuando un controllo. Il console dell'ambasciata russa in Corea del Nord è stato informato sull'incidente", ha riferito la rappresentanza nordcoreana a Mosca a “Sputnik”. "Tenendo conto delle buone relazioni tra Russia e Corea del Nord, prevediamo che i marinai e la nave potranno tornare in Russia dopo il controllo", ha aggiunto l'ambasciata. L'ambasciata russa a Pyongyang si sta impegnando a risolvere la situazione e consentire il ritorno della nave e del suo equipaggio. (Rum)