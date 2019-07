Speciale difesa: Emirati chiedono di porre fine a sofferenze popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno invitato la comunità internazionale a sostenere le proprie responsabilità nel porre fine alle sofferenze del popolo palestinese e nell'instaurare uno stato palestinese indipendente ai confini del 1967 con Gerusalemme est come capitale, conformemente ai parametri internazionali pertinenti e all'iniziativa di pace araba. E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata da Majid al Mutawa, terzo segretario della Missione permanente degli Emirati Arabi Uniti presso le Nazioni Unite, al dibattito aperto trimestrale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente, compresa la questione palestinese. (Res)