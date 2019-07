Speciale difesa: India-Pakistan, Kashmir, ministro Singh ribadisce posizione su ipotesi mediazione Usa

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, in un intervento alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, ha ribadito oggi la posizione indiana sull’ipotesi di mediazione statunitense sulla questione del Kashmir, già espressa ieri al Consiglio degli Stati, la camera alta, dal ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. “Come ha detto l’onorevole Jaishankar la questione del Kashmir non è stata discussa nell’incontro tra il presidente Trump e il primo ministro Modi. Non è in discussione una mediazione sulla questione del Kashmir poiché sarebbe contro l’Accordo di Simla”, ha affermato Singh riferendosi alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti su una presunta richiesta di mediazione. L’altro ieri, al termine di un incontro alla Casa Bianca col primo ministro del Pakistan, Imran Khan, in visita a Washington, Donald Trump ha detto di aver ricevuto dal premier pakistano la richiesta di mediare, ma non solo: “Ero con Modi due settimane fa e abbiamo parlato dell’argomento. E lui in effetti ha detto: ‘Vorresti fare da mediatore o da arbitro?’. E io ho detto: ‘Dove?’. E lui ha detto: ‘In Kashmir, perché va avanti da molti, molti anni’”, facendo riferimento al colloquio del 28 giugno a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone. “Se posso essere d’aiuto, mi piacerebbe fare da mediatore”, ha suggerito Trump. (Inn)