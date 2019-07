Tav: Conte, in attesa passaggio parlamentare, governo avanti con iter

- Quando si ha a che fare con accordi internazionali tra due Paesi, già ratificati da entrambi i Parlamenti, si hanno due strade per venir meno alla precedente intesa: o si raggiunge un nuovo accordo bilaterale, strada che, come ho detto, ho perseguito fino alla fine invano, oppure si assume la responsabilità di procedere con una determinazione unilaterale che avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative": lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera, illustrando la linea che terrà il governo sul Tav. Ad oggi "a queste condizioni, cioè senza un accordo con la Francia, fermare l’opera sarebbe più svantaggioso che realizzarla", ha ribadito. Quanto all'orientamento dell'esecutivo, ha spiegato: "L’eventuale decisione unilaterale necessiterebbe, evidentemente, di un passaggio parlamentare. In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento, il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari per il corretto proseguimento dell’iter che porterà al rispetto delle manifestazioni di interesse che perverranno nell’ambito della procedura di gara in territorio italiano". (Rin)