Sicurezza: anche poliziotti lombardi in piazza a Roma per il contratto e il riordino delle carriere

- Anche i poliziotti lombardi scenderanno in piazza a Roma giovedì 25 luglio per rivendicare il rinnovo del contratto e correttivi al riordino delle carriere. “Domani - dichiara Daniele Bena, segretario generale del Silp Cgil Lombardia - saremo in piazza per ricordare al governo le troppe promesse non mantenute. Si continua a fare propaganda sulla sicurezza ma di concreto non si vede nulla. Non abbiamo avuto esitazione a scendere in piazza quando al governo c'erano Renzi e Gentiloni ed è più che mai necessario farlo oggi. Chi sta al governo ha dimenticato le promesse fatte quando stava all'opposizione e in campagna elettorale. Chiediamo fondi per un contratto scaduto, per i correttivi al riordino delle carriere e chiediamo personale e mezzi". In Lombardia “anche - aggiunge Bena - in questi giorni non smettiamo di segnalare le criticità dovute a risorse insufficienti. Nei giorni scorsi abbiamo denunciato la situazione della nuova questura di Monza in cui il numero del personale previsto è assolutamente inadeguato rispetto agli importanti compiti di una questura che ha competenza su una realtà così complessa; nel terzo aeroporto italiano per numero di passeggeri, quello di Orio al Serio, i poliziotti sono troppo pochi rispetto all'enorme numero di viaggiatori”. (Com)