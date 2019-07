Kosovo: vasta operazione di polizia per confisca armi illegali

- La polizia del Kosovo ha lanciato questa notte una vasta operazione, che ha coinvolto tutto il territorio del paese, per la confisca di armi illegali. Secondo quanto riferiscono fonti citate dall'emittente "Rtk", la polizia kosovara ha condotto raid in oltre 40 località in diverse parti del Kosovo. (Kop)