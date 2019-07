I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: vicepresidente parlamento, Haradinaj avrebbe potuto evitare di dimettersi - Il vicepresidente del parlamento kosovaro, l'esponente del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Xhavit Haliti, ha dichiarato che il premier Ramush Haradinaj avrebbe potuto evitare di dimettersi nonostante la convocazione a L'Aja per testimoniare davanti al Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Parlando nel corso di un'intervista al quotidiano "Epoka e Re", Haliti ha precisato che il premier dimissionario "non ha ricevuto una chiamata per essere arrestato, in quanto non ci sono capi d'accusa" nei suoi confronti ma solo un invito a comparire. In secondo luogo, ha specificato il deputato del Pdk, Haradinaj non si deve recare davanti ad un tribunale straniero, in quanto la corte con sede a L'Aja andrebbe considerato comunque come un organismo giudiziario del Kosovo, ragione per cui il premier dimissionario con le sue dichiarazioni avrebbe "fatto una gaffe". "E' un tribunale del Kosovo, in quanto agisce e funziona sulla base delle leggi e della Costituzione del Kosovo", ha rimarcato Haliti. Quest'ultimo si è detto infine fiducioso sul fatto che il Pdk riuscirà a vincere le elezioni anticipate. (Res)