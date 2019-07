Kosovo: 18 arresti in operazione contro traffico illegale di armi

- La polizia kosovara ha arrestato 18 persone accusate di essere coinvolte in una rete di trafficanti illegali di armi. Lo riferisce l'emittente "Rtk", secondo cui gli arresti sono il risultato di una vasta operazione di polizia scattata in tutto il territorio del paese per la confisca di armi illegali. La polizia kosovara ha condotto raid in oltre 40 località in diverse parti del Kosovo. (Kop)