Roma: Grancio (DemA) su emergenza abitativa, assessore affittacamere ignora diritto alla casa (2)

- "Un'assessore così magnanima – prosegue la consigliera Grancio – che al canone concordato, che è sostanzialmente un canone di mercato, consente di applicare solo alle famiglie più povere, con Isee compreso fra 6.000 e 9.000 euro lordi annui, uno sconto del 10 per cento per l'affitto della rispettiva camera. Un'attività di affittacamere che si preannuncia, fra l'altro, irregolare, visto che la delibera in questione non cita i requisiti minimi sulla dimensione delle stanze previsti da un apposito Regolamento della Regione Lazio, requisiti obbligatori per chi ospita turisti, ma che evidentemente il Comune non intende applicare a chi dovrà viverci in pianta stabile. Di fronte a questa singolare mutazione del diritto all'abitare – conclude la consigliera capitolina – non posso che sottoscrive la richiesta di dimissioni dell'assessore alle Politiche abitative Rosalba Castiglione, richiesta formulata a più riprese ed unitariamente dai movimenti romani per il diritto alla casa". (Com)