Lega: Salvini, mai preso rubli, importante non regalare Russia a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha detto: "Sono un uomo libero, siamo un movimento libero, non abbiamo chiesto o ottenuto soldi in giro per mondo". Così il titolare del Viminale in una diretta Facebook prima di precisare: "Continuiamo a pensare che è bene avere buoni rapporti con la Russia e che non è bene regalarla alla potenza cinese". Salvini che in seguito alla riunione del Cipe ha annunciato lo sblocco di oltre 50 miliardi di euro per opere in tutta Italia ha poi polemizzato: "Mentre il Pd cerca da settimane rubli che non ci sono, noi lavoriamo. Da Palermo a Cortina passando per Napoli si va avanti, lasciamo che Renzi e la Boschi attacchino Salvini ladro, corrotto e andiamo a lavorare".(Rin)