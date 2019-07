Uganda: oppositore Bobi Wine, sarò candidato a elezioni presidenziali del 2021

- La pop star e deputato di opposizione ugandese Robert Kyagulanyi, meglio conosciuto come Bobi Wine, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2021, sfidando il presidente in carica dal 1986 Yoweri Museveni. "A nome del popolo dell'Uganda, ti sfido (Yoweri Museveni) in un'elezione libera ed equa nel 2021", ha dichiarato davanti ai media locali Bobi Wine in occasione della riunione del suo movimento Potere al popolo, tenuta oggi a Kampala. Wine, che ha inoltre svelato la squadra che gestirà la sua campagna elettorale, aveva espresso la sua volontà di candidarsi in un'intervista rilasciata di recente a media internazionali. "Sfiderò Museveni in nome del popolo", aveva detto l'oppositore. (segue) (Res)