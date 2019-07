Uganda: oppositore Bobi Wine, sarò candidato a elezioni presidenziali del 2021 (2)

- Wine aveva detto di essere preoccupato per la sua sicurezza e di essere sopravvissuto a un attentato dello scorso mese di agosto, quando il suo autista è stato coinvolto in un incidente mentre il presidente Museveni attraversava la città in corteo. "Vivo ogni giorno come viene, non sono sicuro del domani", ha detto Bobi Wine, per il quale "il regime mi vuole morto, e il prima possibile". Bobi Wine è apparso nella scena politica ugandese per la prima volta nel 2017 come candidato indipendente. Ha vinto le elezioni legislative in un dipartimento vicino alla capitale, e da allora ha partecipato regolarmente alla campagna elettorale di altri candidati di opposizione, aumentando il seguito dei suoi sostenitori. La polizia ha disperso in più occasioni i comizi che l'oppositore ha organizzato nella capitale, e lo ha arrestato con fermi temporanei. "Il regime sta tentando tutto il possibile per impedirci di contestare", ha detto Wine, contro il quale pesa l'accusa di aver lanciato sassi contro il convoglio del presidente Museveni, che ad agosto scorso si trovava in visita nella città settentrionale di Arua. L'oppositore ha più volte denunciato le “esecuzioni extragiudiziali” diffuse nel paese, chiedendo che i responsabili delle violazioni dei diritti umani vengano perseguiti. In un comunicato diffuso sulla sua pagina Facebook, Wine ha inoltre accusato il presidente Yoweri Museveni di incentivare le pratiche di tortura. (Res)