Cile: docenti sospendono sciopero a oltranza dopo due mesi

- Il sindacato dei docenti del Cile ha decretato la sospensione di uno sciopero a oltranza che si protraeva ormai da oltre due mesi. La decisione è stata presa attraverso uno scrutinio a livello nazionale che si è risolto con il 67,7 per cento dei voti a favore della sospensione della misura di protesta nonostante il governo non abbia presentato alcuna nuova proposta. "Abbiamo votato per una sospensione in considerazione anche degli alunni, ma chiariamo che non rinunciamo alle nostre rivendicazioni", ha dichiarato alla stampa il segretario del sindacato docente, Mario Aguilar. (segue) (Abu)