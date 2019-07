Cile: docenti sospendono sciopero a oltranza dopo due mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del conflitto con l'esecutivo, oltre alla richiesta di un aumento della retribuzione degli insegnanti di sostegno, anche il ritiro della proposta di riforma del piano di studi presentata dal ministero dell'Educazione ed il pagamento di quello che viene denominato il "debito storico" con i docenti. Un punto, quest'ultimo, che fa riferimento a una grave perdita in termini di salario maturata dai docenti rispetto al resto degli impiegati dell'amministrazione pubblica quando nel 1981 venne decretato il passaggio della gestione dell'educazione ai singoli municipi. A fronte del proseguimento a oltranza dello sciopero il ministro Cubillos aveva minacciato i docenti che, nell'impossibilità ormai di recuperare i giorni perduti di lezioni, avrebbe iniziato a decurtare dal loro stipendio le ore di sciopero. "Le lezioni che non si tengono non verranno pagate", aveva dichiarato. (Abu)