Francia: Salvini a Macron, convocazioni a Parigi? Non siamo colonia o dame di compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook torna a polemizzare con il capo dell'Eliseo: "Macron ci ha convocati tutti a Parigi per firmare un documento in base al quale le navi di scafisti devono tutte arrivare in Italia". E quindi brindando con un caffè, il titolare del Viminale ha ironizzato: "Alla tua salute Emmanuel. Si è arrabbiato perché non ci sono andato. L'Italia - ha aggiunto rivolgendosi al presidente francese - non sarà mai il tuo campo profughi. Vuoi porti aperti? C'è Marsiglia, la Corsica. Non venire a stressare noi". Per Salvini, "gli italiani non sono più disponbili a essere la colonia di nessuno per questo - ha continuato - non ho capito il sostegno dei Cinque stelle alla nuova commissaria europea imposta da Macron e dalla Merkel. Le convocazioni a Parigi del signor Macron o sono fatte per un motivo condiviso e con educazione, oppure non siamo le dame di compagnia di nessuno". (Rin)