Speciale energia: rallenta settore eolico in Germania, aziende chiedono intervento pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del 2019, la costruzione di turbine eoliche è notevolmente rallentata in Germania, con “soltanto 97 impianti installati a terra per una produzione totale di 323,5 megawatt”. È quanto reso noto ieri dall'Associazione federale dell'energia eolica (Bwe) che chiede un intervento pubblico per far ripartire il settore. Secondo il Bwe, si legge sul quotidiano tedesco “Handelsblatt”, a rallentare l'espansione dell'energia eolica in Germania sono le lungaggini burocratiche, ossia procedure di approvazione troppo lunghe per l'installazione di nuove turbine. In particolare, “la durata media di una procedura è triplicata”, sostiene il Bwe. A ciò si aggiungono i ricorsi e le cause contro le licenze già concesse. L'attuale procedura di approvazione per la costruzione di nuove turbine è, dunque, “fatale” per il settore dell'energia eolica in Germania, ha dichiarato il presidente del Bwe, Hermann Albers. (Geb)