Speciale energia: Tanzania, presidente Magufuli reintegra capo compagnia petrolifera Tpdc

- Il presidente tanzaniano John Magufuli ha reintegrato nel suo incarico il capo della compagnia petrolifera statale Tpdc, James Mataragio, che era stato sospeso nel 2016 per l’accusa di abuso d'ufficio nei suoi confronti. Lo riferisce in una nota la presidenza di Dar es Salaam. Mataragio, insieme ad altri quattro dirigenti della compagnia, è stato citato in giudizio nel marzo 2018 in relazione ad un caso di presunta corruzione legato ad un appalto concesso alla compagnia statunitense Bell Geospace, attiva nel settore delle indagini magnetometriche e gradiometriche. (Res)