Speciale energia: Teheran "rassicura" l'Iraq sulla libertà di navigazione nel Golfo

- Il vicepremier per gli Affari energetici e ministro del Petrolio dell’Iraq, Thamir al Ghadhban, ha ricevuto “rassicurazioni” dal presidente iraniano Hassan Rohani sulla libertà di navigazione “in sicurezza” nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman “nel rispetto del diritto internazionale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal dicastero di Baghdad a seguito dell’incontro tenuto lunedì a Teheran tra il premier iracheno, Adel Abdul Madhi, e il presidente dell’Iran. "Abbiamo visto una convergenza di opinioni sulla necessità di garantire la libera circolazione delle petroliere e delle navi commerciali di tutti i paesi nelle acque del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz", ha detto Al Ghadhban, che ha accompagnato il primo ministro durante la sua visita a Teheran. "Tutte le parti sottolineano la necessità di ridurre l’escalation che si riflette negativamente sulla regione, auspicando invece la risoluzione delle questioni in sospeso attraverso il dialogo costruttivo", ha aggiunto il titolare del dicastero del Petrolio del paese Opec, sottolineando "il ruolo svolto dall'Iraq per risolvere la crisi nella regione". Al Ghadhban ha evidenziato altresì "l'importanza dello Stretto di Hormuz per il traffico mondiale di petrolio, con tassi giornalieri di oltre 18 milioni di barili al giorno". L’Iraq, da parte sua, esporta attraverso lo stretto che divide la Penisola arabica dalle coste dell'Iran dai 3.400 ai 3.500 milioni di barili al giorno, gas e condensati esclusi. (Irb)