Speciale energia: Israele e Stati Uniti rafforzeranno la loro cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e Stati Uniti espanderanno la loro collaborazione strategica nei progetti energetici. E’ quanto emerso al termine dell’incontro fra il segretario di Stato Usa all’Energia, Rick Perry, e il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz, secondo una nota diffusa dall’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. “Per decenni, i legami energetici tra le nostre grandi nazioni si sono rafforzati, incrementando una relazione energetica sempre più stretta focalizzata sull'utilizzo di tecnologie e risorse di energia pulita per migliorare la sicurezza, pace e prosperità e quella dei nostri partner”, si legge. Perry e Steinitz hanno elogiato i “significativi progressi” compiuti nel settore dell’energia e hanno concordato di “concludere qualsiasi altro accordo necessario a realizzare la visione comune per una cooperazione energetica rafforzata tra Stati Uniti e Israele”. Le parti hanno discusso della promozione della sicurezza energetica attraverso la collaborazione in materia di sicurezza informatica, condivisione delle informazioni e addestramento. Inoltre, Perry e Steinitz hanno parlato dell’apertura di mercato e del miglioramento degli investimenti per lo sviluppo del settore del gas nel Mediterraneo orientale. I ministri hanno affrontato il tema dell’individuazione dei prossimi passi della cooperazione nel Centro per l’energia Israele-Stati Uniti e del programma Bird. Gli incontri di Perry a Gerusalemme con Steinitz e con il primo ministro, Benjamin Netanyahu, giungono a due giorni dalla seconda ministeriale dell’East Mediterranean Gas forum, che si terrà al Cairo il 25 luglio. (Res)