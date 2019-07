Speciale energia: ministro russo Novak, previsioni su eccesso offerta petrolio sono inattendibili

- Gli sviluppi positivi nel quadro della guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti fanno sperare in una maggiore stabilità della domanda di petrolio il prossimo anno, ma al momento non è possibile fare previsioni attendibili. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak. “Le condizioni del mercato sono in costante cambiamento, ed è per questo che non mi sento di fare previsioni di alcun tipo. Al momento la situazione è stabile e caratterizzata da una volatilità in calo, ma ci sono molti scenari possibili che potrebbero cambiare drasticamente il contesto attuale”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che le autorità di Mosca continueranno a monitorare attentamente l’evolversi della situazione. (Rum)