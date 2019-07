Speciale energia: il caso Stena Impero potrebbe portare alla nascita di una coalizione internazionale

- Il caso della petroliera britannica Stena Impero, sequestrata lo scorso 19 luglio dalle autorità iraniane nello Stretto di Hormuz, aumenta le probabilità che venga formata una coalizione militare internazionale per garantire la sicurezza del traffico mercantile, in particolare petrolifero, nella regione. Finora Teheran ha giustificato il sequestro, accusando la Stena Impero di aver violato “i regolamenti marittimi internazionali”. Tuttavia, come sottolineato nei giorni scorsi da un portavoce del Consiglio dei guardiani dell’Iran, il sequestro è stato un atto di ritorsione nei confronti del Regno Unito per il blocco della petroliera Grace 1 da parte delle autorità di Gibilterra lo scorso 4 luglio; autorità che peraltro hanno annunciato l’estensione del fermo fino al 15 agosto. (Res)