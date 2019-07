Speciale energia: Venezuela, Guaidò offre garanzie per gli attivi di Chevron nel paese

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), Juan Guaidò, ha firmato un decreto con cui intende garantire gli asset della compagnia petrolifera statunitense Chevron, il cui futuro nel paese è oggetto di diversi interrogativi. Il 27 luglio scade il termine che l'amministrazione Usa di Donald Trump ha concesso alla sigla energetica per continuare ad operare nel paese nonostante le sanzioni varate nel corso dei mesi. Nel caso in cui Washington - con una decisione definita "di forza maggiore" - non concedesse ulteriori margini alla Chevron, Guaidò assicura che "in nessun modo permetterà all'illegittimo governo regime di Nicolas Maduro di prendere il controllo o espropriare" gli asset. E se dovessero essere rimosse le sanzioni, prosegue il decreto, "si adotteranno tutte le misure necessarie perché" Chevron reinizi le operazioni. (Brb)