Moldova :Greco (Consiglio d’Europa) critica mancanza di trasparenza in Parlamento di Chisinau

- L'organismo anticorruzione del Consiglio d'Europa, il Greco, ha chiesto oggi alle autorità moldave a intensificare gli sforzi per attuare le misure volte a prevenire la corruzione tra parlamentari, giudici e pubblici ministeri. In un'altra relazione che valuta l'attuazione di una serie di raccomandazioni emesse in una relazione di valutazione nel 2016, il Greco conclude che la Moldova deve compiere progressi significativi verso un livello accettabile di conformità. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". Finora, la Moldova ha rispettato pienamente quattro delle 18 raccomandazioni, mentre ne ha attuate parzialmente nove e non ne ha attuate cinque. Il Greco considera insufficienti gli sforzi per migliorare la trasparenza del processo legislativo e invita le autorità moldave a garantire sistematicamente la tempestiva pubblicazione dei progetti di legge e delle relative informazioni, consentendo un significativo dibattito pubblico e parlamentare sui progetti di iniziative legislative. (segue) (Moc)