Moldova :Greco (Consiglio d’Europa) critica mancanza di trasparenza in Parlamento di Chisinau (2)

- Il Greco critica inoltre il fatto che non sia stato adottato alcun codice di condotta per i deputati e che non siano ancora state adottate misure per prevenire varie forme di conflitto di interessi. Per quanto riguarda i pubblici ministeri, la composizione del Consiglio superiore dei procuratori rimane fonte di preoccupazione. Sebbene quest'ultimo abbia ricevuto una base costituzionale, il Greco si rammarica in particolare del fatto che il ministro della Giustizia e il presidente del Consiglio superiore della magistratura continuino ad essere membri di questo organo. (segue) (Moc)