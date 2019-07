Moldova :Greco (Consiglio d’Europa) critica mancanza di trasparenza in Parlamento di Chisinau (3)

- Il Greco sottolinea inoltre che non sono state ancora introdotte procedure formali chiari sulle istruzioni gerarchiche indirizzate ai pubblici ministeri. D'altro canto, l’organismo del Consiglio d’Europa accoglie con favore la riforma costituzionale che prevede la nomina del procuratore generale di un unico mandato non rinnovabile e la pubblicazione del codice etico per i procuratori. Per quanto riguarda i giudici, il Greco si rammarica fortemente che il ministro della giustizia e il Procuratore generale siano ancora membri del Consiglio superiore della magistratura. Allo stesso tempo, il Greco accoglie con favore la pubblicazione e la distribuzione del codice di condotta professionale ed etica per i giudici e l'adozione dei commenti al codice. Inoltre, la relazione riconosce i progressi compiuti nell'affrontare il problema dei ritardi ingiustificati e nell'aumentare la trasparenza delle sentenze. Il Greco invita le autorità moldave a riferire sull'attuazione delle raccomandazioni in sospeso entro il 30 giugno 2020. (Moc)