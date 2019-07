Rifiuti Roma: Salvini, risolvere emergenza, basta no pregiudiziali a termovalorizzatori

- Roma non può vivere perennemente in emergenza rifiuti, per cui bisogna mettere da parte i no pregiudiziali ai termovalorizzatori. E’ quanto sostiene il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, durante una diretta su Facebook, manda un messaggio chiaro al M5s. “Un prossimo tema da affrontare è quello dei rifiuti – ha spiegato -, non è possibile che a Roma si viva perennemente in emergenza. I rifiuti in tutta Europa sono un valore, diventano energia e ricchezza. Non si capisce perché per qualcuno debbano essere solo un costo e quindi per ripulire Roma bisogna pagare per mandarli in Germania o in Svezia”. (segue) (Rer)