Rifiuti Roma: Salvini, risolvere emergenza, basta no pregiudiziali a termovalorizzatori (2)

- Secondo Salvini, “non si capisce perché per ripulire Roma bisogna pagare 140 euro a tonnellata per mandare i rifiuti in Germania o in Svezia o in Emilia o in Veneto. Ma vi pare normale? – ha chiesto -. Perché in Lombardia ci devono essere 13 termovalorizzatori puliti, a norma, che trasformano i rifiuti in ricchezza, in bollette meno care mentre in alcune città c'è il no pregiudiziale e i rifiuti diventano ricchezza per la mafia e business per alcuni paesi stranieri? Bisogna valorizzarli anche qui, come accade in tutto il resto del mondo". (Rer)