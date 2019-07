Ucraina: autorità Kiev, Fmi riveda posizione su prezzo gas per cittadini

- Le autorità dell'Ucraina si augurano che il Fondo monetario internazionale (Fmi) riveda la propria posizione in merito ai prezzi del gas per i privati. Lo ha affermato il rappresentante della presidenza ucraina presso il governo, Andriy Gerus, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "I negoziati si terranno fra agosto e settembre. La proposta è quella di rendere meno rigide le imposizioni sul prezzo del gas, grazie all'introduzione di un mercato liberalizzato dell'energia, da portare avanti per fasi.(Res)