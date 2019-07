Rifiuti Roma: Pedica (Pd), Salvini passi da parole a fatti, impianti non si costruiscono con chiacchiere

- "Salvini vuole risolvere il problema dei rifiuti a Roma? Passi dalle parole ai fatti, gli impianti non si costruiscono solo con le chiacchiere. Si metta al tavolo con i suoi colleghi di governo del M5s e trovi subito una soluzione per la Capitale". E' quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "A Salvini e a tutti i grillini ricordo che il problema dei rifiuti non si risolve con le promesse su Facebook o con gli​ interventi last minute, ma costruendo veramente e subito i nuovi impianti. È ora di tirare fuori un piano vero, altrimenti Roma sarà sempre in perenne emergenza", conclude. (Com)