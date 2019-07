Sanità Lazio: Asl Rieti, domenica screening gratuiti per iniziativa "Accorciamo distanze, allunghiamo salute"

- "Accorciamo le Distanze, allunghiamo la salute" è lo slogan della nuova iniziata di informazione e prevenzione organizzata dell’Azienda sanitaria locale di Rieti domenica 28 luglio dalle ore 10 alle ore 17 presso l’Altopiano di Rascino, nel comune di Fiammignano. In collaborazione con la Comunità montana Salto – Cicolano e grazie all’ospitalità della Coldiretti Lazio, l’iniziativa si prefigge di incoraggiare la partecipazione dei cittadini del territorio alle attività di screening, oltre che introdurre concetti di gestione delle cronicità tramite il ricorso a soluzioni tecnologiche che consentano la realizzazione di tele-monitoraggio domiciliare.Durante la giornata, personale medico ed infermieristico dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, diffonderà la conoscenza degli obiettivi e delle modalità di realizzazione del progetto "Accorciamo le Distanze" ed eseguirà gratuitamente e senza alcuna prenotazione Ecg (Elettrocardiogramma) e Spirometrie; verrà inoltre allestita una postazione per la prenotazione degli screening oncologici (mammografico, cervicale e colon rettale). (segue) (Com)