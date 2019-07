Sanità Lazio: Asl Rieti, domenica screening gratuiti per iniziativa "Accorciamo distanze, allunghiamo salute" (2)

- L’evento pubblico di sensibilizzazione e screening gratuiti è parte integrante del progetto regionale "Accorciamo le Distanze", per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale e la promozione di un modello di presa in carico e di continuità assistenziale basato sui percorsi diagnostico terapeutici rivolto ai cittadini che abitano in aree con difficoltà di accesso. Un progetto il cui fine ultimo è quello di garantire una migliore offerta sanitaria, nonché la presa in carico da parte di un team professionale, capace di coinvolgere tutti i nodi della rete clinica interessati dalla gestione di uno o più episodi clinico - assistenziali di diagnosi, trattamento e monitoraggio. Con riferimento ai cittadini che risiedono nelle aree disagiate della nostra provincia, verranno realizzati modelli organizzativi efficienti ed efficaci che consentano di "abbattere" le distanze fisiche, così da creare le condizioni per evitare che il paziente sia costretto a muoversi per ricevere prestazioni che possono essere eseguite sul posto, con rilevanti benefici per la qualità di vita del paziente stesso e risparmio sui costi sostenuti. (Com)