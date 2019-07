Umbria: De Vincenzi (Misto), il nuovo Piano sanitario regionale non potrà essere votato dall’Assemblea

- "Lunedì 29 luglio, almeno sembra, andrà in scena a Villa Umbra l’ennesimo episodio di un teatro dell'assurdo: come un coniglio che esce dal cilindro del mago, così torna alla ribalta, in piena ondata di calura, il nuovo Piano sanitario regionale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Sergio De Vincenzi (Misto-Umbria Next) riferendosi all’iniziativa organizzata dall’Esecutivo regionale, nella scuola di Amministrazione pubblica. "Un miraggio? - ha proseguito Vincenzi - Un colpo di calore? Un’insolazione della Giunta tutta? Senz’altro una situazione decisamente paradossale e comica, se non fosse profondamente offensiva nei confronti dell'istituzione regionale prossima alle elezioni. Ad essere offesi, oltre all'istituzione saranno sicuramente i cittadini umbri che chiedono una sanità e dei servizi socio-sanitari efficaci, funzionali e all'altezza delle tante tasse che annualmente pagano. Lunedì prossimo, almeno così sembra, assessori di una Giunta regionale che dovrebbe occuparsi solo di ordinaria amministrazione, un ex direttore della sanità regionale ‘ruotato’ per le note vicende di Sanitopoli, quattro direttori pro tempore che hanno trovato un documento già confezionato, con delibera 635 dell'8 maggio 2019, e dei sindaci precettati daranno luogo all’ennesima delle illusioni ottiche di questa legislatura Pd-Psi-Leu. A riguardo basti ricordare che il Piano in questione, che non è mai transitato per la Terza Commissione in forza del regime di ordinaria amministrazione in esito alle dimissioni della presidente Marini, non potrà essere discusso e votato dall’Assemblea. E una sua pre-adozione sarebbe quindi risibile se non ridicola, vista l'imminente chiusura della X Legislatura". (segue) (Ren)