Umbria: De Vincenzi (Misto), il nuovo Piano sanitario regionale non potrà essere votato dall’Assemblea (2)

- "E allora a che pro mettere in campo ufficialmente un documento così importante - ha continuato il consigliere De Vincenzi - ma totalmente privo di legittimità e senza possibilità di applicazione alcuna, se non con l’obiettivo di prendere in giro i cittadini e le istituzioni con questo mega specchietto per le allodole?". Secondo il consigliere De Vincenzi si tratta "di una delle goffe mosse dell’Esecutivo che fanno pendant con l’attualissima storia dei trasporti che nasconde un insulto gravissimo agli elettori ed un ricatto politico ai sindaci: concedere i trasporti in cambio dello slittamento delle elezioni regionali al 2020. Comprendiamo che siamo alle ultime note del canto del cigno, ma occorrerebbe un po' di decenza. Auspico che tutta la coalizione di centrodestra si unisca in questa presa di posizione contro questo ennesimo atto di assurda tracotanza istituzionale che impone, ancora una volta, delle scelte scriteriate e senza legittimità istituzionale". "Dunque – ha concluso De Vincenzi - si vada al voto, come ipotizzato, a fine novembre, senza nessun tipo di proroga surrettizia. Ogni mese ulteriore, con questa classe dirigente, può significare perdere metri di futuro". (Ren)