Speciale energia: Ucraina, premier Groysman annuncia diminuzione prezzo gas ad agosto

- Nel mese di agosto, il prezzo del gas per la popolazione ucraina scenderà di almeno il 5,5 per cento rispetto a quello del mese attuale. Lo ha annunciato ieri il premier ucraino Volodymyr Groysman, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Nonostante l'opposizione dei monopolisti, abbiamo trovato una soluzione al problema del costo del gas naturale e costretto Naftogaz a vendere la risorsa ad un prezzo più basso per la popolazione. Il costo del gas naturale per i cittadini è sceso in tre mesi del 25 per cento, grazie all'iniziativa dell'esecutivo", ha rilevato Groysman. (Res)