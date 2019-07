Speciale energia: Spagna, Naturgy registra profitti per 592 milioni di euro nel primo semestre

- La società energetica spagnola Naturgy ha registrato profitti per 592 milioni di euro nel primo semestre dell'anno. Lo riferisce il quotidiano economico "Cinco Dias", precisando che l'Ebitda si è attestato a 2,15 miliardi, in aumento del 7,3 per cento e in linea con quanto previsto dagli analisti di "Bloomberg". Le vendite nette hanno raggiunto gli 11,6 miliardi di euro fino al 30 giugno 2019 e hanno registrato un calo del 4,4 per cento rispetto all'anno precedente, sostanzialmente a causa dei minori prezzi dell'energia e dei minori volumi venduti nel mercato libero. (Res)