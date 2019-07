Speciale energia: Spagna, Iberdrola guadagna 1,64 miliardi di euro nel primo semestre

- Il colosso spagnolo Iberdrola ha registrato un utile netto, nel primo semestre, pari a 1,64 miliardi di euro, in aumento del 16,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. L'Ebitda ha raggiunto 4,98 miliardi, con un miglioramento del 12,5 per cento, in linea con i 4,9 miliardi attesi dagli analisti di Bloomberg. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Cinco Dias", precisando che il presidente Ignacio Sánchez Galán ha commentato che la società sta portando avanti il piano strategico "a un ritmo più veloce del previsto" e ha annunciato un miglioramento delle previsioni sull'utile netto entro la fine dell'anno "superiore al 10 per cento". (Res)