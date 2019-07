Speciale energia: Kazakhstan ospiterà terza edizione vertice sulle energie rinnovabili il 25 settembre

- Il 25 settembre 2019, la capitale del Kazakhstan ospiterà il terzo vertice sulle energie rinnovabili. All’evento parteciperanno oltre 300 delegati e relatori provenienti da vari paesi, come riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. I partecipanti discuteranno dello sviluppo del comparto delle rinnovabili, attraverso lo scambio di opinioni ed esperienze. L'organizzatore dell'evento è l'Associazione per le energie rinnovabili del Kazakhstan, organizzazione non commerciale che unisce le compagnie "verdi" del paese centro-asiatico. L'evento si svolgerà durante la settimana energetica del Kazakhstan del 2019 organizzata dall'associazione Kazenergy sotto il sostegno del governo di Nur-Sultan. (Res)