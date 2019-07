Nato: Afghanistan, morto un militare croato dopo attacco suicida vicino Kabul

- Un soldato croato è morto oggi dopo essere rimasto gravemente ferito in un attacco suicida contro un convoglio della Nato in Afghanistan, nei pressi della capitale Kabul. Altri due militari croati sono rimasti feriti nell'attacco. Quello di oggi è il primo militare della Croazia a essere deceduto in Afghanistan dal dispiegamento di soldati di Zagabria nella missione Nato nel paese asiatico nel 2003. L'attacco è stato rivendicato dai militanti talebani. "I soldati erano in movimento verso l'aeroporto di Kabul quando una motocicletta guidata da un attentatore suicida si è gettata contro uno dei veicoli", ha spiegato il ministro della Difesa croato, Damir Krsticevic, confermando la notizia del decesso di uno dei militari in una conferenza stampa a Zagabria. "E' stato un attacco isolato e tutti gli altri componenti del contingente croato sono al sicuro", ha assicurato Kristicevic comunicando anche che le condizioni dei due soldati feriti sono "stabili".(Zac)