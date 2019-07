Cultura: Regione Lazio, il 3 e 4 agosto ad Amatrice al via Festival delle valli reatine (3)

- “Dove con il Festival trasforma il racconto in un’esperienza reale di comunicazione e cooperazione sul territorio. È un onore per noi collaborare con la Regione Lazio, per accendere insieme i riflettori su una zona che merita d’essere conosciuta e vissuta dopo le fasi dell’emergenza terremoto - ha spiegato nella nota Simona Tedesco, direttore di Dove -. In loco, insieme ai comuni coinvolti, daremo voce a tante persone e realtà che meritano di guardare con orgoglio al loro futuro. Un progetto che noi seguiremo fino a Natale perché i riflettori non si spengano mai sui tesori nascosti del reatino” (Com)