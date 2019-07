Giustizia: Casellati, riforma organica non più rinviabile

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, considera "non più rinviabile", una "organica e completa riforma della Giustizia". Nel suo discorso in occasione della Cerimonia del ventaglio a palazzo Giustiniani, la seconda carica dello Stato ha sottolineato: "Se le vicende che hanno riguardato il Csm hanno giustamente rilanciato l'opportunità di rivedere le regole di composizione e funzionamento dell'organo di auto-governo, i tempi della giustizia continuano a rappresentarne l'aspetto più inaccettabile. Una giustizia ritardata è molto spesso una giustizia mancata". Casellati ha poi aggiunto: "Lo sanno le imprese che attendono anni per vedersi riconosciuto un credito, lo sanno i cittadini costretti a convivere per troppo anni con procedimenti penali che rischiano di essere una condanna ben prima del pronunciamento dei Tribunali. Senza dimenticare i contraccolpi per la competitività del sistema Paese, soprattutto per quanto riguarda la capacità di attrarre investimenti e garantire alle imprese condizioni ottimali per produrre ed investire". (Rin)