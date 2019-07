Tav: Molinari (Lega), sua realizzazione è vittoria Lega a beneficio Paese

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, esprime soddisfazione per il via libera del premier Giuseppe Conte al Tav: "Siamo contenti che l'interrogazione che abbiamo presentato come Lega al premier Conte sul tema del Tav abbia portato il governo a dire parole chiare ed inequivocabili su questa grande infrastruttura. Il Tav si farà. L'Italia ne ha bisogno. Garantirà lo sviluppo logistico del nostro Paese e questa è una vittoria della Lega, del buon senso e del Paese tutto".(Com)