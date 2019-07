Governo: Bernini (FI), rischio altri compromessi al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il sì alla Tav, c'è il rischio che il governo vada avanti con altri "compromessi al ribasso". Lo sostiene il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Se il governo, come pare, andrà avanti nonostante il sì alla Tav, il rischio è che continui a prevalere la logica dei compromessi al ribasso - sottolinea Bernini in una nota -. L’Autonomia regionale, ad esempio, è già finita nelle mani del generale agosto e c’è da scommettere che Di Maio tornerà subito alla carica per il salario minimo, una misura a spese dei datori di lavoro e che porterebbe inevitabilmente a una diminuzione delle ore lavorate che potrebbe interessare quasi il 30 per cento dei dipendenti. Sarebbe un altro colpo durissimo dopo gli effetti perversi del decreto Dignità che ha già ridotto qualità e quantità del lavoro col no ideologico ai contratti a tempo determinato".(Com)