Romania: Csm proroga mandato capo procuratore ad interim Procura anticorruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sezione procuratori del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha prorogato di altri sei mesi il mandato dell'attuale procuratore capo ad interim della Direzione nazionale anticorruzione della Romania (Dna), Calin Nistor. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". E' da più di un anno che il Dna non ha più un procuratore capo nominato. Nistor ricopre la carica ad interim dallo scorso febbraio. La carica di procuratore capo del Dna è diventata vacante dopo la rimozione di Laura Codruta Kovesi, il 9 luglio 2018, tramite un decreto del presidente Klaus Iohannis, in seguito ad una decisione della Corte costituzionale. Attualmente, l'ex capo della Dna è candidata per la carica di procuratore capo europeo e gode del sostegno del Parlamento europeo. (Rob)