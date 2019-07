Nigeria: partito Pdm ritira ricorso contro rielezione Buhari

- Il Movimento democratico popolare (Pdm), uno dei partiti dell’opposizione nigeriana, ha ritirato il suo ricorso presentato presso la Corte d’Appello di Abuja contro la rielezione del presidente Muhammadu Buhari. È quanto riferito dal legale del partito, Aliyu Lemu, citato dal quotidiano “Premium Times”. Il Pdm e il suo candidato alla presidenza Haminchi Habu avevano presentato la petizione dopo che il partito era stato escluso dalle schede elettorali per le elezioni presidenziali del 23 febbraio scorso, chiedendo che la rielezione di Buhari fosse annullata. Tuttavia il Pdm e Habu avevano successivamente espresso opinioni divergenti presso il tribunale. Resta invece in piedi il ricorso presentato dal principale sfidante di Buhari alle elezioni di febbraio, Atiku Abubakar, il quale ha chiesto alla Commissione elettorale di "ribaltare il risultato" del voto sulla base di presunte irregolarità. La richiesta è giunta dopo che il tribunale nigeriano per le petizioni elettorali ha concesso allo stesso Abubakar di avere accesso ai materiali utilizzati per lo scrutinio del voto. In seguito alla decisione, anche quest'ultimo è stato autorizzato a consultare i documenti elettorali per poter raccogliere prove in difesa del ricorso presentato dall'opposizione. Secondo i risultati ufficiali resi noti dal presidente della Commissione elettorale, Mahmood Yakubu, al voto di febbraio Buhari – che lo scorso 29 maggio ha giurato per un secondo mandato – è stato riconfermato alla guida del paese con il 56 per cento dei voti, contro il 41 per cento di Abubakar, che non ha mai riconosciuto i risultati ufficiali.(Res)